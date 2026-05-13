Зарплата судьи в Украине: сколько будут получать служители Фемиды в 2026 году
Министерство финансов Украины продолжает публиковать и обновлять информацию о заработной плате в государственном секторе (за исключением сектора безопасности и обороны). Об этом сообщает ведомство на основе данных, поступающих от государственных органов.
Для этого используется аналитический дашборд, который ежемесячно отображает уровень оплаты труда и количество работников в центральных органах власти, местных администрациях и судебной системе.
Сколько зарабатывают судьи в Украине, читайте в нашем материале.
Сколько госслужащих получали зарплату в марте
По данным Минфина, в марте 2026 года заработную плату фактически начислили 165,4 тысячам работников государственных органов. Это на 2,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Из них:
- 108 тысяч — работники центральных органов исполнительной власти;
- 23,2 тысячи — сотрудники местных государственных администраций;
- 34,2 тысячи — работники органов судебной власти.
Средние зарплаты в органах власти
В марте средний уровень начисленной зарплаты составил:
- 58,64 тыс. грн — для работников центральных органов исполнительной власти;
- 35,8 тыс. грн — для работников областного уровня.
В Минфине уточняют, что в эти суммы могут входить единовременные выплаты — компенсации за отпуска, материальная помощь, выходное пособие и другие предусмотренные законом начисления.
Зарплаты в органах судебной власти
Отдельно в отчете приведены данные по судебной системе. Здесь представлены данные не только по зарплате судей, но и других работников органов судебной власти.
Средние зарплаты в органах судебной власти распределились следующим образом:
- Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности — 102,00 тыс. грн
- Высший совет правосудия — 62,39 тыс. грн
- Высшая квалификационная комиссия судей Украины — 61,10 тыс. грн
- Высший антикоррупционный суд — 60,43 тыс. грн
- Верховный Суд — 56,30 тыс. грн
- Государственная судебная администрация Украины — 54,05 тыс. грн
- Служба судебной охраны — 52,92 тыс. грн
- Конституционный Суд Украины — 49,25 тыс. грн
- Национальная школа судей Украины — 46,45 тыс. грн
Общий средний показатель по этому перечню составляет 56,26 тыс. грн.
Сколько зарабатывают судьи в Украине
Согласно данным Министерства финансов, в марте 2026 года уровень средних начисленных зарплат судей был достаточно высоким. Наибольшие выплаты за этот месяц зафиксированы у судей Конституционного Суда Украины, где средняя зарплата составляла 375,02 тыс. грн. Несколько меньше получали в Верховном Суде — там мартовский показатель составил 350,25 тыс. грн.
В Высшем совете правосудия средняя зарплата судьи за март равнялась 346,99 тыс. грн. Сотрудники Высшей квалификационной комиссии судей Украины в этот же период получали в среднем 285,93 тыс. грн.
В Высшем антикоррупционном суде зарплата судьи в марте составляла 224,76 тыс. грн. Самый низкий показатель среди приведенных органов зафиксирован в Государственной судебной администрации Украины, где выплаты составили 127,59 тыс. грн.
В целом размер зарплаты судьи в Украине в 2026 году составил 137,20 тыс. грн. Это среднее значение по Украине за март, которое учитывает зарплаты судей районных, областных и центральных органов.