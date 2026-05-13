Министерство финансов Украины продолжает публиковать и обновлять информацию о заработной плате в государственном секторе (за исключением сектора безопасности и обороны). Об этом сообщает ведомство на основе данных, поступающих от государственных органов.

Для этого используется аналитический дашборд, который ежемесячно отображает уровень оплаты труда и количество работников в центральных органах власти, местных администрациях и судебной системе.

Сколько зарабатывают судьи в Украине, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Сколько госслужащих получали зарплату в марте

По данным Минфина, в марте 2026 года заработную плату фактически начислили 165,4 тысячам работников государственных органов. Это на 2,2 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из них:

108 тысяч — работники центральных органов исполнительной власти;

23,2 тысячи — сотрудники местных государственных администраций;

34,2 тысячи — работники органов судебной власти.

Средние зарплаты в органах власти

В марте средний уровень начисленной зарплаты составил:

58,64 тыс. грн — для работников центральных органов исполнительной власти;

35,8 тыс. грн — для работников областного уровня.

В Минфине уточняют, что в эти суммы могут входить единовременные выплаты — компенсации за отпуска, материальная помощь, выходное пособие и другие предусмотренные законом начисления.

Зарплаты в органах судебной власти

Отдельно в отчете приведены данные по судебной системе. Здесь представлены данные не только по зарплате судей, но и других работников органов судебной власти.

Средние зарплаты в органах судебной власти распределились следующим образом:

Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности — 102,00 тыс. грн

Высший совет правосудия — 62,39 тыс. грн

Высшая квалификационная комиссия судей Украины — 61,10 тыс. грн

Высший антикоррупционный суд — 60,43 тыс. грн

Верховный Суд — 56,30 тыс. грн

Государственная судебная администрация Украины — 54,05 тыс. грн

Служба судебной охраны — 52,92 тыс. грн

Конституционный Суд Украины — 49,25 тыс. грн

Национальная школа судей Украины — 46,45 тыс. грн

Общий средний показатель по этому перечню составляет 56,26 тыс. грн.

Сколько зарабатывают судьи в Украине

Согласно данным Министерства финансов, в марте 2026 года уровень средних начисленных зарплат судей был достаточно высоким. Наибольшие выплаты за этот месяц зафиксированы у судей Конституционного Суда Украины, где средняя зарплата составляла 375,02 тыс. грн. Несколько меньше получали в Верховном Суде — там мартовский показатель составил 350,25 тыс. грн.

В Высшем совете правосудия средняя зарплата судьи за март равнялась 346,99 тыс. грн. Сотрудники Высшей квалификационной комиссии судей Украины в этот же период получали в среднем 285,93 тыс. грн.

В Высшем антикоррупционном суде зарплата судьи в марте составляла 224,76 тыс. грн. Самый низкий показатель среди приведенных органов зафиксирован в Государственной судебной администрации Украины, где выплаты составили 127,59 тыс. грн.

В целом размер зарплаты судьи в Украине в 2026 году составил 137,20 тыс. грн. Это среднее значение по Украине за март, которое учитывает зарплаты судей районных, областных и центральных органов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.