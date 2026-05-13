Взрывы в Черновцах прогремели днем в среду, 13 мая. Силы ПВО ведут огонь по вражеским дронам.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Осипенко.

Взрывы в Черновцах 13 мая: какие последствия

— БпЛА над Черновцами. Работает ПВО. Находитесь в безопасных местах, — написал Осипенко в 14:58.

До этого Воздушные силы сообщили о движении дронов в направлении Черновцов.

Воздушная тревога в Черновицкой области началась в 11:08 в Днестровском районе и продолжается до сих пор.

Напомним, сегодня в 12:37 ГУР Минобороны сообщило о начале масштабной комбинированной воздушной атаки России по Украине, которая может длиться в течение длительного времени.

С ночи 13 мая враг активно использует большое количество ударных беспилотников, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО и нанести удар по гражданской инфраструктуре.

В разведке отметили, что в дальнейшем Россия может задействовать крылатые ракеты воздушного и морского базирования и применить баллистические средства поражения.

Основными целями атак остаются объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения крупных населенных пунктов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

