Российские войска начали применять новую тактику дроновых атак на Украину, направляя их вдоль границы с Беларусью для прорыва в глубь страны.

Об этом сообщил советник Министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

Новая тактика атак Шахедами: что известно

По словам советника министра обороны Сергея Бескрестнова (Флэша), российские войска сменили тактику использования ударных беспилотников типа Shahed.

Сейчас смотрят

— В этот раз Шахеды двигаются вдоль границы Беларуси на расстоянии 5–10 км, буквально один за другим, и сразу в большом количестве, — сообщил Флеш.

Такая тактика, отмечает Бескрестнов, направлена ​​на перегрузку украинской системы противовоздушной обороны, чтобы увеличить количество беспилотников, которые смогут прорваться в глубь территории Украины, в частности, в западные регионы.

Флэш подчеркнул, что сотни дронов могли бы пролетать над территорией Беларуси на отдельных участках, однако они огибают ее границу.

Это, по его словам, создает дополнительные риски для РФ — увеличивает время полета, усложняет маршрутизацию и повышает вероятность поражения.

Такое поведение, по мнению Бескрестнова, может свидетельствовать о том, что Беларусь не предоставляет России доступ к своему воздушному пространству даже на несколько километров.

Он также подчеркнул, что противник заранее готовится к подобным атакам – проводит разведку украинских средств радиоэлектронной борьбы и изучает расположение систем ПВО.

В то же время, украинские силы обороны работают над тем, чтобы предусмотреть действия врага и эффективно противодействовать новым тактическим подходам, отметил он.

Напомним, ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) сообщал, что российские дроны типа Shahed оснащают SIM-картами, позволяющими им поддерживать связь во время полета.

Вблизи границ такие беспилотники могут подключаться к мобильным сетям соседних стран, что помогает врагу координировать атаки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.