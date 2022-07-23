Камбэка в Шахтер не произошло: Ракицкий заключил соглашение с новым клубом
Украинский защитник Ярослав Ракицкий заключил соглашение с представителем турецкого чемпионата клубом Адана Демирспор.
Соглашение 32-летнего экс-игрока донецкого клуба рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.
— Клуб подписал контракт по схеме 1+1 с опытным защитником Ярославом Ракицким, — сообщает турецкая команда на своей странице в Twitter.
Ранее СМИ писали, что Ракицкий был близок к возвращению в Шахтер. По предварительным данным, трансфер сорвался в последний момент.
В прессе также появлялась информация о предложении защитнику от бразильского клуба Ботафого, но Ракицкий его отклонил.
Kulübümüz daha önce FC Shakhtar Donetsk ve FK Zenit St. Petersburg formalarını giymiş tecrübeli stoper Yaroslav Rakitskyi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/vn41voZjcm
— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 23, 2022
Предыдущим клубом 32-летнего центрбека был санкт-петербургский Зенит, за который он выступал 2,5 года. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Ракицкий расторг контракт с Зенитом и призвал россиян остановить войну, начатую их государством.
Для ФК Адана Демирспор переход украинца стал уже десятым трансфером в текущее межсезонье. В предыдущем сезоне клуб Ракицкого занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.
Фото: FC Shakhtar