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Факты / Спорт

Камбэка в Шахтер не произошло: Ракицкий заключил соглашение с новым клубом

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ярослав Ракицький

Украинский защитник Ярослав Ракицкий заключил соглашение с представителем турецкого чемпионата клубом Адана Демирспор.

Соглашение 32-летнего экс-игрока донецкого клуба рассчитано на год с возможностью продления еще на один сезон.

— Клуб подписал контракт по схеме 1+1 с опытным защитником Ярославом Ракицким, — сообщает турецкая команда на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ писали, что Ракицкий был близок к возвращению в Шахтер. По предварительным данным, трансфер сорвался в последний момент.

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В прессе также появлялась информация о предложении защитнику от бразильского клуба Ботафого, но Ракицкий его отклонил.

Предыдущим клубом 32-летнего центрбека был санкт-петербургский Зенит, за который он выступал 2,5 года. После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Ракицкий расторг контракт с Зенитом и призвал россиян остановить войну, начатую их государством.

Для ФК Адана Демирспор переход украинца стал уже десятым трансфером в текущее межсезонье. В предыдущем сезоне клуб Ракицкого занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Фото: FC Shakhtar

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