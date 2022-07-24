Пошла кровь из носа: белорусская гимнастка потеряла сознание на турнире в Минске во время выступления
Представительница Беларуси в художественной гимнастике Маргарита Тимошенко упала во время упражнения с булавами на турнире Хрустальная роза в Минске.
Российский веб-ресурс телеканала Матч ТВ пишет, что гимнастка упала на ковер, после чего у нее началось носовое кровотечение.
К спортсменке подбежали врачи и отнесли ее на руках с ковра.
Позже в Белорусской ассоциации гимнастики сообщили, что Тимошенко пришла в себя и самочувствие у нее нормальное.
Там пояснили, что спортсменка потеряла сознание “на фоне нагрузок и высокой влажности”, в результате чего у нее подскочило давление. Там добавили, что сейчас с гимнасткой все хорошо.
После отстранения российских и белорусских спортсменов из многих мировых престижных турниров и соревнований, все, что им остается — это создать какие-то домашние аналоги на двоих. Так, собственно, и случилось. Ведь в турнире Хрустальная роза в Минске принимают участие только спортсменки из двух стран.
При этом российские и белорусские медиа представляют этот турнир, как крайне престижное мероприятие международного значения.