Пішла кров з носа: білоруська гімнастка зомліла на турнірі у Мінську під час виступу

Липень, 24 в 13:23

Представниця Білорусі у художній гімнастиці Маргарита Тимошенко впала під час вправи з булавами на турнірі Кришталева троянда у Мінську.

Російський веб-ресурс телеканалу Матч ТВ пише, гімнастка впала на килим, після чого у неї почалася носова кровотеча.

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До спортсменки підбігли лікарі та віднесли її на руках з килима.

Пізніше в Білоруській асоціації гімнастики повідомили, що Тимошенко прийшла до тями і самопочуття у неї нормальне.

Там пояснили, що спортсменка знепритомніла “на тлі навантажень та високої вологості”, внаслідок чого у неї підскочив тиск. Там додали, що наразі з гімнасткою все гаразд.

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Після відсторонення російських та білоруських спортсменів із багатьох світових престижних турнірів та змагань, все, що їм залишається, – це створити якісь домашні аналоги на двох. Так, власне, й сталося. Адже у турнірі Кришталева троянда у Мінську беруть участь лише спортсменки з цих двох країн.

При цьому російські та білоруські медіа подають цей турнір, як вкрай престижний захід міжнародного значення.