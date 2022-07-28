Июль, 27 в 23:38

Киевское Динамо в овертайме обыграло турецкий Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов.

Украинские футболисты смогли одолеть команду из Турции со счетом 2:1, несмотря на то, что турецкие болельщики прибегли к грязным кричалкам во время матча.

Во время игры болельщики Фенербахче начали повторять кричалку в поддержку российского президента Владимира Путина, который решил развязать полномасштабную войну против Украины.

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На видео можно услышать, как фанаты скандировали “Ла-ла-ла, Владимир Путин”, чем, вероятно, хотели вызвать психологическое давление на украинцев.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier. Absolutely tasteless ???? pic.twitter.com/NocU0MTpbk — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022

И несмотря на то, что именно из-за войны Динамо и другие клубы из Украины вынуждены играть домашние матчи за границей, украинцам все же удалось пробиться сквозь команду из Турции в квалификации.

Отметим, что в основное время матч завершился ничьей 1:1, когда на гол Буяльского результативно ответил Аттила Салай в конце игры.

Теперь в третьем раунде нечемпионского пути квалификации Динамо сыграет с клубом Штурм из Австрии.

Спортивный обозреватель Андрей Ковальский отметил, что победа Динамо была очень необходимой.

— В Стамбуле был бит Фенербахче во 2 раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Бущан – герой. Взял пенальти. Караваев забил победный мяч. И, конечно, гол Буяльского. 2:1 – необходимая победа. Слава Украине, — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, уругвайский футболист Гильермо Варела, выступающий за московское Динамо, в ночь на 24 июля тайно сбежал из тренировочной базы своей команды и вылетел из страны-агрессора.