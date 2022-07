Киевское Динамо в овертайме обыграло турецкий Фенербахче в квалификации Лиги чемпионов.

Украинские футболисты смогли одолеть команду из Турции со счетом 2:1, несмотря на то, что турецкие болельщики прибегли к грязным кричалкам во время матча.

Во время игры болельщики Фенербахче начали повторять кричалку в поддержку российского президента Владимира Путина, который решил развязать полномасштабную войну против Украины.

На видео можно услышать, как фанаты скандировали “Ла-ла-ла, Владимир Путин”, чем, вероятно, хотели вызвать психологическое давление на украинцев.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.

Absolutely tasteless ???? pic.twitter.com/NocU0MTpbk

— Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022