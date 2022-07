Київське Динамо в овертаймі обіграло турецький Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українські футболісти змогли здолати команду з Туреччини з рахунком 2:1, попри те, що турецькі вболівальники вдалися до брудних кричалок під час матчу.

Під час гри вболівальники Фенербахче почали повторювати кричалку на підтримку російського президента Володимира Путіна, який вирішив розпочати повномасштабну війну проти України.

На відео можна почути, як фанати скандували “Ла-ла-ла, Володимир Путін”, чим, мабуть, хотіли викликати психологічний тиск на українців.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier.

Absolutely tasteless ???? pic.twitter.com/NocU0MTpbk

— Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022