Липень, 27 в 23:38

Київське Динамо в овертаймі обіграло турецький Фенербахче у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Українські футболісти змогли здолати команду з Туреччини з рахунком 2:1, попри те, що турецькі вболівальники вдалися до брудних кричалок під час матчу.

Під час гри вболівальники Фенербахче почали повторювати кричалку на підтримку російського президента Володимира Путіна, який вирішив розпочати повномасштабну війну проти України.

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На відео можна почути, як фанати скандували “Ла-ла-ла, Володимир Путін”, чим, мабуть, хотіли викликати психологічний тиск на українців.

Fenerbahçe fans chanting “Vladimir Putin” after a Dynamo Kyiv player celebrated scoring in this #UCL qualifier. Absolutely tasteless ???? pic.twitter.com/NocU0MTpbk — Nico Cantor (@Nicocantor1) July 27, 2022

І попри те, що саме через війну Динамо та інші клуби з України змушені грати домашні матчі за кордоном, українцям таки вдалося пробитися крізь команду з Туреччини у кваліфікації.

Зазначимо, що у основний час матч завершився нічиєю 1:1, коли на гол Буяльського результативно відповів Аттіла Салай наприкінці гри.

Тепер у третьому раунді нечемпіонського шляху кваліфікації “Динамо” зіграє з клубом “Штурм” з Австрії.

Спортивний оглядач Андрій Ковальський зазначив, що перемога “Динамо” була дуже необхідною.

– В Стамбулі був битий Фенербахче в 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. Бущан – герой. Взяв пенальті. Караваєв забив переможний м’яч. І, звісно, гол Буяльського. 2:1 – потрібна перемога. Слава Україні, – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, уругвайський футболіст Гільєрмо Варела, який виступає за московське Динамо, в ніч на 24 липня таємно втік з тренувальної бази своєї команди і вилетів із країни-агресора.