Уругвайский футболист ночью тайком сбежал с базы Динамо Москва и уехал из России

Июль, 25 в 14:16

Уругвайский футболист Гильермо Варела, выступающий за московское Динамо, в ночь на 24 июля тайно сбежал из тренировочной базы своей команды и вылетел из страны-агрессора.

Российский ресурс Чемпионат со ссылкой на свои источники пишет, что их источники подтверждают факт исчезновения 29-летнего защитника московского клуба.

Представители Динамо после факта обнаружения исчезновения игрока, пытаются с ним связаться, но тщетно – Гильермо не берет трубку.

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Сообщается, что Варела никого не предупреждал о своем отъезде, и где он сейчас находится – неизвестно. В московском клубе рассматривают действия футболиста как “нарушение контрактных обязательств”.

В то же время агент футболиста Оскар Бентанкур сообщил, что его клиент не покидал московский клуб тайком, а сейчас пытается подписать контракт с бразильским Фламенго. Вероятно, игрок попытается воспользоваться новым правилом ФИФА для украинских и российских клубов, чтобы расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

Следует отметить, что с Варелой в последнее время клуб из Москвы вел переговоры о возможном продлении контракта, срок действия которого рассчитан до следующего лета.

Варела перешел в московское Динамо из датского Копенгагена на правах аренды в октябре 2020 года. Ранее он выступал за уругвайский Пеньяроль, франкфуртский Айнтрахт, английский Манчестер Юнайтед и испанскую Кастилью. Летом 2021 года московское Динамо выкупило его права.