Август, 17 в 19:06

Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе украинец Александр Усик после пресс-конференции с британцем Энтони Джошуа спел украинскую песню.

Конференция с Джошуа проходила накануне боя-реванша. После ответа на вопросы журналистов боксеры провели поединок взглядами и украинский спортсмен спел песню Ой, у лузі червона калина.

При этом Александр Усик был одет в традиционный казацкий наряд – вышиванка, оселедец на голове и другие атрибуты.

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Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! ???????????? pic.twitter.com/O9XRy6TXSw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022

Поединок-реванш между украинским и британским спортсменами состоится 20 августа в городе Джидда, Саудовская Аравия.

Ранее факты ICTV рассказывали, где смотреть бой Александра Усика с Энтони Джошуа, а также писали о прогнозе букмекеров на поединок украинского и британского боксеров.

Перед этим в июне прошло официальное объявление реванша между Усиком и Джошуа.

Украинец получил чемпионские титулы в ночь на 26 сентября 2021 года, когда во время поединка в Лондоне Усик единодушным судейским решением победил британца — 117-112, 116-112 и 115-113.

Энтони Джошуа пригласил на бой-реванш Усика, что позволит боксерам снова побороться за все титулы, которые смог завоевать украинский спортсмен, в том числе пояс журнала The Ring.

Александр Усик в 35 лет имеет 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Лишь в трех из них Усик соревновался в тяжелом весе. Перед этим украинец завоевал титул абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,7 кг.

В то же время британец Энтони Джошуа, которому 32 года, имеет 24 победы (22 одержаны нокаутом) и два поражения.

Фото: Скриншот из видео / Sky Sports Boxing