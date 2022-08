Чемпион мира по версиям IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе украинец Александр Усик после пресс-конференции с британцем Энтони Джошуа спел украинскую песню.

Конференция с Джошуа проходила накануне боя-реванша. После ответа на вопросы журналистов боксеры провели поединок взглядами и украинский спортсмен спел песню Ой, у лузі червона калина.

При этом Александр Усик был одет в традиционный казацкий наряд – вышиванка, оселедец на голове и другие атрибуты.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! ???????????? pic.twitter.com/O9XRy6TXSw

