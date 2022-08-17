Серпень, 17 в 19:06

Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик після пресконференції з британцем Ентоні Джошуа заспівав українську пісню.

Конференція з Джошуа проходила напередодні бою-реваншу. Після відповідей на запитання журналістів боксери провели поєдинок поглядами і український спортсмен заспівав пісню Ой, у лузі червона калина.

При цьому Олександр Усик був одягнений у традиційне козацьке вбрання – вишиванка, оселедець на голові та інші атрибути.

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Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! ???????????? pic.twitter.com/O9XRy6TXSw — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022

Поєдинок-реванш між українським та британським спортсменами відбудеться 20 серпня у місті Джидда, Саудівська Аравія.

Раніше Факти ICTV розповідали, де дивитися бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа, а також писали про прогноз букмекерів на поєдинок українського та британського боксерів.

Перед цим, у червні, пройшло офіційне оголошення реваншу між Усиком та Джошуа.

Українець здобув чемпіонські титули в ніч проти 26 вересня 2021 року, коли під час поєдинку у Лондоні Усик одностайним суддівським рішенням переміг британця – 117-112, 116-112 і 115-113.

Ентоні Джошуа запросив бій-реванш з Усиком, що дасть можливість боксерам знову поборотись за усі титули, які зміг вибороти український спортсмен, зокрема й пояс журналу The Ring.

Олександр Усик у 35 років має 19 перемог (13 – нокаутом) у 19 поєдинках. Лише у трьох з них Усик змагався у надважкій вазі. Перед цим українець здобув титул абсолютного чемпіона світу у ваговій категорії до 90,7 кг.

Водночас британець Ентоні Джошуа, якому 32 роки, має 24 перемоги (з яких 22 здобуті нокаутом) та дві поразки.

Фото: Скріншот з відео / Sky Sports Boxing