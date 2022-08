Чемпіон світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик після пресконференції з британцем Ентоні Джошуа заспівав українську пісню.

Конференція з Джошуа проходила напередодні бою-реваншу. Після відповідей на запитання журналістів боксери провели поєдинок поглядами і український спортсмен заспівав пісню Ой, у лузі червона калина.

При цьому Олександр Усик був одягнений у традиційне козацьке вбрання – вишиванка, оселедець на голові та інші атрибути.

Oleksandr Usyk bursts into song following his head-to-head with Anthony Joshua! ???????????? pic.twitter.com/O9XRy6TXSw

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 17, 2022