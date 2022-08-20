Александр Свищев: Наши ватерполисты должны достойно представить Украину на ЧМ-2022 среди юношей до 16 лет

Август, 20 в 14:35

В греческом городе Волос 21 августа стартует первый чемпионат мира по водному поло среди юношей U-16.

В турнире примут участие 25 команд, среди которых и Украина. Соперниками наших юношей в группе Е станут сверстники из Италии и Египта.

Президент Федерации водного поло Украины Александр Свищев выразил надежду на то, что наши ребята должны достойно представить Украину на чемпионате мира в Греции, а также оценил шансы украинцев.

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— Действительно, группа, в которую попали наши молодые ватерполисты, тяжелая. Италия – чемпион Европы в 2021 году среди юношей до 16 лет. Египет — чемпионы южной Африки, поэтому ребятам нужно будет демонстрировать характер и казацкий дух, чтобы побеждать. Я уверен, нашим ребятам по силам обыграть Египет и выйти из группы из второго места.

Президент Федерации водного поло Украины подчеркнул, что в целом сложно что-либо прогнозировать, ведь в такой возрастной категории нет однозначного фаворита.

По его словам, в 16 лет ватерполисты очень нестабильны, могут банально перегореть и ничего не показать или наоборот – выйти продемонстрировать характер и порадовать нас победой.

– Все покажет игра в бассейне, которую мы с нетерпением ждем. Хочу отметить, что для нас очень почетным является факт, что юноши будут на ЧМ по водному поло. За всю историю независимости только одна мужская сборная Украины по водному поло принимала участие в чемпионате мира и это было еще в 1999 году. Поэтому, конечно, даже сам факт, что наши юноши на ЧМ-2022 по водному поло, это уже определенный подвиг и уникальные соревнования для молодых ватерполистов.

Александр Свищев рассказал также о задачах, которые перед ватерполистами с тренерским штабом поставило руководство ФВПУ.

— Прежде всего, мы хотим, чтобы ребята получили опыт и удовольствие от игры. Руководство ФВПУ всегда ставит максимальные задачи на каждый турнир, где принимают участие наши ватерполисты или ватерполистки. В Греции будут соревноваться 24 команды, наши ребята должны попасть в топ-10 команд мира.

Но Свищев добавил, что если этого не произойдет, то ребят критиковать никто не будет.

— В условиях войны ребята не имели возможности провести полноценное собрание и долго друг друга не видели. У меня есть надежда, что объединить команду и найти правильные слова мотивации сможет наш тренер — Евгений Наумчик, это очень квалифицированный специалист, хорошо работающий с молодым игроками. Поэтому уверен, что тренерский опыт и молодой характер и страсть к борьбе принесут нам желаемый результат. Верю в наших юношей, сил Вам в бассейне. Достойно представьте нашу страну на международной арене. Слава Украине!

Первый чемпионат мира по водному поло среди команд U-16 стартует 21 августа и продлится до 27 августа в греческом городе Волос. Соревнования пройдут в двух бассейнах, закрытом и открытом.