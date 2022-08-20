Олександр Свіщов: Наші ватерполісти мають гідно представити Україну на ЧС-2022 серед юнаків до 16 років

Серпень, 20 в 14:35

У грецькому місті Волос 21 серпня стартує перший чемпіонат світу з водного поло серед юнаків U-16.

У турнірі візьмуть участь 25 команд, серед яких й Україна. Суперниками наших юнаків у групі Е стануть однолітки з Італії та Єгипту.

Президент Федерації водного поло України Олександр Свіщов висловив сподівання, що наші хлопці мають гідно представити Україну на чемпіонаті світу у Греції, а також оцінив шанси українців.

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— Справді, група, в яку потрапили наші молоді ватерполісти, важка. Італія – чемпіон Європи у 2021 році серед юнаків до 16 років. Єгипет – чемпіони південної Африки, тож хлопцям потрібно буде демонструвати характер і козацький дух, аби перемагати. Я впевнений, нашим хлопцям під силу обіграти Єгипет і вийти з групи з другого місця.

Президент Федерації водного поло України підкреслив, що в цілому важко щось прогнозувати, адже у такій віковій категорії немає однозначного фаворита.

За його словами, у 16 років ватерполісти дуже нестабільні, можуть банально перегоріти і нічого не показати або навпаки – вийти продемонструвати характер і потішити нас перемогою.

— Усе покаже гра в басейні, яку ми з нетерпінням чекаємо. Хочу відзначити, що для нас дуже почесним є факт, що юнаки будуть на ЧС з водного поло. За всю історію незалежності лише одна чоловіча збірна України з водного поло брала участь в чемпіонаті світу і це було ще у 1999 році. Тому, звісно, навіть сам факт, що наші юнаки на ЧС-2022 з водного поло, це вже певний подвиг і унікальні змагання для молодих ватерполістів.

Олександр Свіщов розповів також про завдання, які перед ватерполістами з тренерським штабом поставило керівництво ФВПУ.

— Насамперед, ми хочемо аби хлопці отримали досвід і задоволення від гри. Керівництво ФВПУ завжди ставить максимальні завдання на кожен турнір, де беруть участь наші ватерполісти чи ватерполістки. У Греції буде змагатись 24 команди, наші хлопці мають потрапити до топ-10 команд світу.

Але Свіщов додав, що якщо цього не станеться, то хлопців критикувати ніхто не буде.

— В умовах війни хлопці не мали можливості провести повноцінні збори і довго один одного не бачили. Я маю сподівання, що об’єднати команду і знайти правильні слова мотивації зможе наш тренер – Євген Наумчик, це дуже кваліфікований фахівець, який добре працює з молодим гравцями. Тому, впевнений, що тренерський досвід і молодий характер та запал до боротьби принесуть нам бажаний результат. Вірю в наших юнаків, сил Вам у басейні. Гідно представте нашу країну на міжнародній арені. Слава Україні!

Перший чемпіонат світу з водного поло серед команд U-16 стартує 21 серпня та триватиме до 27 серпня у грецькому місті Волос. Змагання відбудуться у двох басейнах, закритому і відкритому.