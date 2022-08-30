Август, 30 в 16:05

Украинская теннисистка Дарья Снигур сенсационно обыграла бывшую первую ракетку мира, румынку Симону Халеп на Открытом чемпионате США по теннису (US Open).

Как сообщили в Федерации тенниса Украины, Снигур в этом году дебютировала в основе US Open и в первом же круге одержала невероятную победу.

Поединок длился три сета. Снигур обыграла Халеп со счетом 6:2; 0:6; 6:4. То есть украинка проиграла второй сет, однако выиграла два других и весь поединок в целом.

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Следует отметить, что в рейтинге Женской теннисной ассоциации Дарья Снигур занимает 124 позицию, тогда как Симона Халеп – седьмую. Таким образом, украинка одержала одну из самых больших побед в своей карьере, впервые встретившись на корте с соперницей из ТОП-10.

Как сообщает американский телеканал CNN, после завершения поединка Снигур расплакалась и посвятила свою победу Украине.

– Это победа для Украины, для всего украинского народа, для моей семьи, для моей команды. Ситуация, конечно, плохая. Я стараюсь делать все возможное для Украины, стараюсь поддерживать свою страну. Все не так просто, потому что война продолжается. Иногда невозможно играть, но я стараюсь делать все возможное, потому что хочу жить в Украине, – подчеркнула она после матча.

Соперницей украинки во втором круге Открытого чемпионата США, продолжающегося в Нью-Йорке, стала канадская теннисистка Ребекка Марино.

Стоит отметить, что Дарья Снигур была чемпионкой юниорского Уимблдона в 2019 году.

Источник: Федерация тенниса Украины