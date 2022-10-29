Октябрь, 29 в 14:43

Бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джамейном Ортисом состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке, США. Поединок начнется не раньше 05:00 по киевскому времени.

Вечер бокса пройдет на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden.

Где смотреть бой Ломаченко – Ортис?

Прямую трансляцию поединка любители бокса в Украине смогут посмотреть на платформе MEGOGO в разделе Спорт и интерактивном канале MEGOGO Гонг.

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Трансляция андекарта начнется в 03:00, а главный бой вечера стоит ожидать после 5:00 по киевскому времени 30 октября.

Для того чтобы просмотреть бой, необходимо иметь подписку на Спорт (стоимость 199 грн/месяц) или Максимальная (299 грн/месяц).

Поединок в Нью-Йорке также будут транслировать британский канал Sky Sports, сервисы ESPN+ и FITE.TV.

Помимо боя Ломаченко и Ортиса, в андекарте состоится ряд интересных поединков:

Робейси Рамирес (Куба) – Хосе Матиас Ромеро (Аргентина);

Дюк Рейган (США) – Луис Леброн (Пуэрто-Рико);

Трой Айсли (США) – Квинси ЛаВалле (США);

Ричард Торрез (США) – Ахмед Хефни (Египет);

Абдулла Мейсон (США) – Анхель Баррера (США);

Нико Уолш (США) – Билли Вагнера (США);

Хейвен Брейди-младший (США) – Эрик Мондрагон (США);

Деланте Джонсон (США) – Эстебан Гарсия (США).

О бое Ломаченко – Ортис объявили в начале сентября. 26-летний Джемейн Ортис в мае решением судей одолел бывшего чемпиона мира по боксу Джемела Геринга. Для Ортиса это первый 12-раундовый поединок в карьере.

Фото: Top Rank Boxing