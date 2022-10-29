Где смотреть бой Ломаченко — Ортис
Бой в легком весе между украинцем Василием Ломаченко и американцем Джамейном Ортисом состоится в ночь на 30 октября в Нью-Йорке, США. Поединок начнется не раньше 05:00 по киевскому времени.
Вечер бокса пройдет на арене Hulu Theater в легендарном комплексе Madison Square Garden.
Где смотреть бой Ломаченко – Ортис?
Прямую трансляцию поединка любители бокса в Украине смогут посмотреть на платформе MEGOGO в разделе Спорт и интерактивном канале MEGOGO Гонг.
Трансляция андекарта начнется в 03:00, а главный бой вечера стоит ожидать после 5:00 по киевскому времени 30 октября.
Для того чтобы просмотреть бой, необходимо иметь подписку на Спорт (стоимость 199 грн/месяц) или Максимальная (299 грн/месяц).
Поединок в Нью-Йорке также будут транслировать британский канал Sky Sports, сервисы ESPN+ и FITE.TV.
Помимо боя Ломаченко и Ортиса, в андекарте состоится ряд интересных поединков:
- Робейси Рамирес (Куба) – Хосе Матиас Ромеро (Аргентина);
- Дюк Рейган (США) – Луис Леброн (Пуэрто-Рико);
- Трой Айсли (США) – Квинси ЛаВалле (США);
- Ричард Торрез (США) – Ахмед Хефни (Египет);
- Абдулла Мейсон (США) – Анхель Баррера (США);
- Нико Уолш (США) – Билли Вагнера (США);
- Хейвен Брейди-младший (США) – Эрик Мондрагон (США);
- Деланте Джонсон (США) – Эстебан Гарсия (США).
О бое Ломаченко – Ортис объявили в начале сентября. 26-летний Джемейн Ортис в мае решением судей одолел бывшего чемпиона мира по боксу Джемела Геринга. Для Ортиса это первый 12-раундовый поединок в карьере.
Фото: Top Rank Boxing