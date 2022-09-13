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Ломаченко проведет бой с Ортисом: когда состоится поединок

Юля Захарченко, редактор ленты
Ломаченко проведет бой с Ортисом: когда состоится поединок
Фото: Факты ICTV

Профессиональный боксер Василий Ломаченко проведет поединок с американским легковесом Джемейном Ортисом. Бой состоится 29 октября в Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк).

Это будет первое сражение 34-летнего Ломаченко с декабря 2021 года, когда он решением судей победил ганского профессионального боксера Ричарда Комми.

 

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Публикация от Top Rank Boxing (@toprank)

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26-летний Джемейн Ортис в мае решением судей одолел бывшего чемпиона мира по боксу Джемела Геринга. Ортис никогда в карьере не проводил 12 раундовых поединков.

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