Сентябрь, 12 в 21:46

Профессиональный боксер Василий Ломаченко проведет поединок с американским легковесом Джемейном Ортисом. Бой состоится 29 октября в Мэдисон-сквер-гарден (Нью-Йорк).

Это будет первое сражение 34-летнего Ломаченко с декабря 2021 года, когда он решением судей победил ганского профессионального боксера Ричарда Комми.

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26-летний Джемейн Ортис в мае решением судей одолел бывшего чемпиона мира по боксу Джемела Геринга. Ортис никогда в карьере не проводил 12 раундовых поединков.