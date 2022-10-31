Украина просит ФИФА и УЕФА исключить из своих рядов Россию

Октябрь, 31 в 17:53

Украинская ассоциация футбола (УАФ) решила обратиться в УЕФА и ФИФА с призывом исключить из своих рядов российский футбольный союз.

В УАФ отметили, что решили обратиться в футбольные организации после действий РФС относительно интеграции футбольных клубов и федераций с временно оккупированных территорий Украины в российские соревнования и в структуру РФС.

— Обратиться в ФИФА и УЕФА с призывом к принятию безотлагательных мер реагирования на действия РФС и применения в отношении РФС строжайших санкций, в частности, в виде исключения РФС из состава членов ФИФА и УЕФА, — сообщает пресс-служба УАФ.

Также УАФ просит ФИФА исключить Иран из состава участников ЧМ-2022 из-за военной помощи России в войне против Украины.

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Одной из причин призыва указываются также систематические проявления нарушения прав человека в Иране, что может нарушать принципы и нормы Устава ФИФА.

— Учитывая резолюцию Совета Безопасности ООН 2231 о наложении санкций на Иран и вероятную причастность Ирана к военной агрессии РФ против Украины, обратиться в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из состава участников ЧМ по футболу-2022.

В марте 2022 года сборную России исключили из плей-офф отбора на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Также российские клубы лишили права участия в еврокубковых турнирах под эгидой УЕФА, а в сентябре стало известно, что Россию не допустили к жеребьевке Евро-2024.