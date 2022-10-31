Україна просить ФІФА та УЄФА виключити зі своїх лав Росію

Жовтень, 31 в 17:53

Українська асоціація футболу (УАФ) вирішила звернутися до УЄФА та ФІФА із закликом виключити зі своїх лав російський футбольний союз.

В УАФ зазначили, що вирішили звернутися до футбольних організацій після дій РФС щодо інтеграції футбольних клубів та федерацій із тимчасово окупованих територій України до російських змагань та у структуру РФС.

— Звернутися до ФІФА та УЄФА із закликом щодо вжиття невідкладних заходів реагування на дії РФС та застосування щодо РФС найсуворіших санкцій, зокрема у вигляді виключення РФС зі складу членів ФІФА та УЄФА, – повідомляє пресслужба УАФ.

Також УАФ просить ФІФА виключити Іран зі складу учасників ЧС-2022 через військову допомогу Росії у війні проти України.

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Однією з причин заклику вказано також систематичні прояви порушення прав людини в Ірані, що своєю чергою може порушувати принципи та норми Статуту ФІФА.

— Враховуючи резолюцію Ради Безпеки ООН 2231 щодо накладення санкцій на Іран та ймовірну причетність Ірану до військової агресії РФ проти України, звернутися до ФІФА з пропозицією розглянути питання про виключення збірної Ірану зі складу учасників ЧС з футболу-2022.

У березні 2022 року збірну Росії виключили з плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі.

Також російські клуби позбавили права участі у єврокубкових турнірах під егідою УЄФА, а у вересні стало відомо про те, що Росію не допустили до жеребкування Євро-2024.