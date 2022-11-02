Ноябрь, 02 в 15:44

Украинский боксер Александр Усик рассказал о своей личной борьбе в рамках полномасштабной войны в Украине и прокомментировал российские обстрелы украинских энергетических объектов.

– Когда началась полномасштабная война, я был в Лондоне в командировке. В полпятого утра жена позвонила мне и сообщила о том, что началось. Я прочел новости и увидел, что обстреляли ракетами аэропорты. Я понимал, что самолеты уже не полетят в Украину, – поделился Усик в рамках Web Summit 2022.

Он рассказал, что поменял билет на самолет в Польшу и оттуда добирался несколькими машинами.

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Боксер вспомнил, что особенно сложно было на границе, так как многие люди пытались выехать из страны.

– Паника, стреляют, но мы вернулись. Думаю, на это ушли где-то сутки. Когда я был уже у ворот своего дома, несмотря на то, что в Украину летели бомбы, я был спокоен, что уже дома.

Многие люди спрашивают меня, почему я не выеду из Украины или почему я вернулся. Потому что это мой дом. Дом бросать нельзя. Там моя семья, там мои дети, и там все то, что дал мне Господь, – сказал Усик.

Он уточнил, что его личная борьба в этой войне началась с того, что он собрался с группой друзей и пошел в тероборону – защищать периметр, где они жили, от мародеров и агрессоров.

Боксер отметил, что в это время забыл о боксе, но тренировался каждый день – весной у него должен был пройти матч-реванш с Энтони Джошуа.

– Но я решил, что никакого матча-реванша делать не буду. Первый месяц войны я находился в Киеве и пытался как-то помогать людям, которые нуждались в этом. Я хотел вывезти семью, жену и троих детей, чтобы мне было легче. Но жена сказала, что никуда не поедет, так как это ее дом. Что ей тут будет лучше, она ничего не боится, и вообще – ей нужно оружие, – рассказал Александр Усик.

Позднее, по его словам, его уговорили все же согласиться на этот бой ребята из госпиталя, раненые на фронте. Они сказали, что сейчас всем очень нужна победа Украины.

Боксер напомнил, что с 10 числа прошедшего месяца из-за обстрелов РФ ежедневно прилетает в города Украины.