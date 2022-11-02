Листопад, 02 в 15:44

Український боксер Олександр Усик розповів про свою особисту боротьбу в межах повномасштабної війни в Україні та прокоментував російські обстріли українських енергетичних об’єктів.

– Коли почалася повномасштабна війна, я був у Лондоні у відрядженні. О пів на п’яту ранку дружина зателефонувала мені і повідомила про те, що почалося. Я прочитав новини та побачив, що обстріляли ракетами аеропорти. Я розумів, що літаки вже не полетять до України, – поділився Усик на Web Summit 2022.

Він розповів, що змінив квиток на літак у Польщу і звідти діставався кількома машинами.

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Боксер згадав, що особливо складно було на кордоні, оскільки багато людей намагалися виїхати з країни.

– Паніка, стріляють, але ми повернулися. Думаю, на це пішла десь доба. Коли я вже був біля воріт свого будинку, попри те, що на Україну летіли бомби, я був спокійний, що вже вдома. Багато людей запитують мене, чому я не виїду з України чи чому повернувся. Тому що це мій дім. Дім кидати не можна. Там моя сім’я, там мої діти, і там все те, що дав мені Господь, – сказав Усик.

Він уточнив, що його особиста боротьба у цій війні почалася з того, що він зібрався з групою друзів і пішов до тероборони – захищати периметр, де вони жили, від мародерів та агресорів.

Боксер зазначив, що в цей час забув про бокс, але тренувався щодня – навесні він мав провести матч-реванш з Ентоні Джошуа.

– Але я вирішив, що ніякого матчу-реваншу не робитиму. Перший місяць, коли відбувалася війна, я перебував у Києві і намагався якось допомагати людям, які потребували цього. Я хотів вивезти сім’ю, дружину та трьох дітей, щоб мені було легше. Але дружина сказала, що нікуди не поїде, бо це її дім. Що їй тут буде краще, вона нічого не боїться, і взагалі – їй потрібна зброя, – розповів Олександр Усик.

Пізніше, за його словами, його вмовили все ж таки погодитися на цей бій хлопці в госпіталі, поранені на фронті. Вони сказали, що зараз усім дуже потрібна перемога України.

Боксер нагадав, що з 10 числа минулого місяця через обстріли РФ щодня прилітає в міста України.