Цифра в 15 тыс. – заблуждение? Сколько на самом деле погибло людей ради ЧМ-2022 в Катаре

Ноябрь, 18 в 14:27

Критика вокруг будущего ЧМ-2022 по футболу не стихала ни на миг со времени выбора хозяином турнира Катар.

К проблемам с правами человека, притеснениями ЛГБТ и коррупцией при выборе хозяина Мундиаля добавилась и информация о тысячах смертей рабочих при строительстве спортивных сооружений к турниру.

Правозащитники и СМИ пишут о смерти 15 тыс. рабочих-строителей, погибших во время подготовки ЧМ. Издание DW проверило, настоящие ли эти цифры.

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Цифра в 15 021 смертей стала известна после отчета за 2021 год правозащитной организации Amnesty International (AI). В статье британского The Guardian в 2021 году упоминалась цифра в 6,5 тыс. смертей.

В то же время, как отмечает DW, ни один из двух указанных источников не утверждал, что все эти люди погибли на строительстве стадионов или других объектов, напрямую связанных с ЧМ-2022 по футболу. Обе названные цифры включают в себя общее количество всех иностранных граждан, погибших в Катаре.

В Катаре люди умерли не только из-за ЧМ-2022

Отчет AI основывался на официальной статистике властей Катара за 2010-2019 годы. За этот период в cтране умерло 15 799 человек, которые не являются катарцами. Среди умерших люди разных профессий — не только низкоквалифицированные рабочие, но и учителя, бизнесмены, врачи. Они прибыли из разных стран.

Авторы публикации в The Guardian ограничили свое исследование гражданами Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. Реагируя на статью газеты, катарское министерство информации заявило, что указанное журналистами количество смертных случаев находится “в пределах ожидаемой величины для населения такого размера и демографического состава”.

Согласно статистике ВОЗ, уровень смертности в странах происхождения работников значительно выше, чем среди рабочих-мигрантов, занятых в Катаре. По данным катарских властей, уровень смертности за год, рассчитанный на 100 тыс. его граждан, выше, чем на 100 тыс. рабочих-мигрантов.

Рабочие в Катаре были здоровы

Для получения катарской рабочей визы требуется множество различных справок о состоянии здоровья. Также заявители должны предоставить отрицательные результаты тестов инфекционных заболеваний, таких как СПИД/ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис и туберкулез.

Два французских журналиста, Себастьян Кастелье и Квентин Мюллер, в своей книге Рабы нефтяников (Les Esclaves de l’Homme Pétrole) указывают на то, что ни одна из названных цифр не включает рабочих-мигрантов, умерших вскоре после возвращения домой из Катара.

Например, за последнее десятилетие в Непале зафиксирован существенный рост летальных исходов из-за почечной недостаточности среди мужчин в возрасте 20-50 лет. Заметное количество из них недавно вернулось из заработков на Ближнем Востоке. Это объясняется тяжелой работой в пустыне в сочетании с недостатком питьевой воды и низкого ее качества.

ФИФА и катарский оргкомитет турнира утверждают, что непосредственно во время строительных работ объектов ЧМ в Катаре погибли только три человека. При этом они признают, что умерли еще 37 рабочих — но это не связано непосредственно с их работой.

DW пишет, что эта цифра может быть правильной, ведь было задокументировано два несчастных случая, когда рабочие упали с большой высоты, еще одного рабочего сбил насмерть автозаправщик.

Однако, не следует исключать факт, что организаторы Мундиаля игнорировали всех, кто погиб на других зданиях, которые так же строились в ЧМ, но не являются спортивными сооружениями. В Катаре была построена новая сеть метрополитена, автомагистрали, гостиницы, расширенный аэропорт, построен ранее запланированный город Лусаил, а также реализованы другие проекты.

Люди умерли не по естественным причинам?

Согласно годовому отчету оргкомитета по проведению ЧМ в Катаре Прогресс в благополучии рабочих за 2019 год, трое из девяти работников, занятых на строительстве стадиона, умерли от сердечной или дыхательной недостаточности по “естественным причинам”. Однако для эпидемиологов приведены причины смерти – не естественны, особенно среди людей от 18 до 60 лет.

The Guardian в ходе расследования обнаружила, что примерно в 70% летальных исходов с рабочими-мигрантами в Катаре местные врачи указывали причиной смерти внезапную остановку сердца или дыхание по “естественным причинам”. По информации AI, документальные материалы правительства Бангладеш подтверждают эту цифру.

В документальном сериале телеканала ARD Чемпионат позора, катарские врачи заявили, что на них оказывали давление, чтобы они таким образом оформляли свидетельства о смерти.

В отчетах Human Rights Watch, Amnesty International и Fairsquare делается предположение, что тепловой удар, истощение или скорее легкие, но неизлеченные заболевания являются причинами многих внезапных непонятных смертей. Окончательную оценку невозможно сделать из-за отсутствия записей. Остается вопрос, почему катарские власти не публикуют более содержательных документов о смерти трудовых мигрантов.