Ноябрь, 24 в 22:11

Сборная Португалии победила команду Ганы в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Игра состоялась на Стадионе 974 в Дохе и завершилась со счетом 3:2.

Счет на 65-й минуте открыл капитан португальцев Криштиану Роналду, реализовав пенальти, который сам и заработал.

Благодаря этому голу 37-летний Роналду установил уникальное достижение – он стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира по футболу. Ранее португалец отмечался голами в матчах на ЧМ 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.

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Несмотря на пропущенный гол, ганцы не собирались завершать игру без боя. Спустя восемь минут хавбек Ганы Андре Айю установил паритет во встрече. Однако гол Жоау Феликса после паса Бруна Фернандеша снова вывел португальцев вперед.

А на 80-й минуте свеженький Рафаэл Леау увеличил преимущество Португалии. За минуту до конца основного времени Гана отыграла еще один мяч – его автором стал форвард Осман Букари.

Благодаря победе Португалия завоевала лидерство в квартете H. В другом матче Уругвай и Южная Корея расписали нулевую ничью, установив антирекорд на ЧМ в XXI веке. За игру команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

В следующем туре Португалия сыграет с уругвайцами, а Гана с корейцами. Оба матча состоятся 28 ноября.