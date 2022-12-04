Декабрь, 04 в 20:13

Сборная Франции одолела команду Польши в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022. Встреча прошла на стадионе Эль-Тумама в Дохе и завершилась победой подопечных Дидье Дешама со счетом 3:1.

Первый тайм прошел при относительно равной игре, но гол Оливье Жиру на 44-й минуте позволил французам уйти на перерыв с минимальным преимуществом. Голкипер Войцех Щенсный не смог справиться с ударом в дальний угол ворот.

Во втором тайме поляки активизировались в атаке, так что Ле блю пришлось обороняться. Но подопечные Дешама со временем поймали соперника на контратаке. На 74-й минуте Усман Дембеле отпасовал в штрафную, где Килиан Мбаппе, обработав мяч, попал в верхний угол ворот.

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На первой минуте компенсированного времени Мбаппе оформил дубль. После паса от Маркуса Тюрама он закрутил мяч в дальнюю девятку.

Единственный мяч поляки забили в конце с пенальти, назначенным за игру рукой защитника Дайо Упамекано. Однако удалось это Роберту Левандовски со второй попытки. Первый раз Уго Льорис поймал мяч, но с нарушением – ведь преждевременно покинул линию ворот. Со второй попытки Левандовски забил на девятой добавленной минуте: Роберт ударил в левый от себя угол, а Льорис прыгнул в противоположный.

Таким образом, Франция вышла в четвертьфинал Мундиаля в Катаре, где встретится с победителем матча Англии и Сенегала. Эта игра состоится 4 ноября в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира по футболу. Четыре года назад Ле блю в финале одолели команду Хорватии.