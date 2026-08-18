Правительство Украины распределило 35 млрд грн на реализацию Планов устойчивости для защиты критической инфраструктуры перед отопительным сезоном 2026-2027.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Корецкий о реализации Планов устойчивости

По словам Корецкого, по итогам проведенного аудита правительство определило конкретные действия, для которых необходимо безотлагательное финансирование.

Сейчас смотрят

Он утверждает, что среди приоритетов это защита энергетических объектов и критической инфраструктуры, а также развертывание резервных источников теплоснабжения.

– Работы по защите объектов уже продолжаются, – подчеркнул премьер-министр Украины.

Корецкий поделился, что на реализацию этих проектов с апреля направили около 27,6 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.

По его мнению, необходимо максимально использовать все оставшиеся дни до начала отопительного сезона для обеспечения и выполнения утвержденных планов, чтобы подготовить украинские общины к зиме.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.