Правительство направило 35 млрд грн на подготовку к отопительному сезону — Корецкий
- Правительство Украины направило 35 млрд грн, в частности, 27,6 млрд грн из резервного фонда госбюджета, на реализацию Планов устойчивости для защиты критической инфраструктуры перед отопительным сезоном.
- По словам премьер-министра Сергея Корецкого, эти деньги направят на защиту энергообъектов и развертывание резервного теплоснабжения.
Правительство Украины распределило 35 млрд грн на реализацию Планов устойчивости для защиты критической инфраструктуры перед отопительным сезоном 2026-2027.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Корецкий о реализации Планов устойчивости
По словам Корецкого, по итогам проведенного аудита правительство определило конкретные действия, для которых необходимо безотлагательное финансирование.
Он утверждает, что среди приоритетов это защита энергетических объектов и критической инфраструктуры, а также развертывание резервных источников теплоснабжения.
– Работы по защите объектов уже продолжаются, – подчеркнул премьер-министр Украины.
Корецкий поделился, что на реализацию этих проектов с апреля направили около 27,6 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета.
По его мнению, необходимо максимально использовать все оставшиеся дни до начала отопительного сезона для обеспечения и выполнения утвержденных планов, чтобы подготовить украинские общины к зиме.