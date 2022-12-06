Декабрь, 05 в 22:55

Сборная Бразилии обыграла команду Южной Кореи в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2022. Встреча состоялась на Стадионе 974 в Дохе и завершилась победой подопечных Тите со счетом 4:1.

Бразильцы открыли счет уже на седьмой минуте встречи после точного выстрела Винисиуса. Спустя шесть минут Неймар удвоил преимущество пентакампеонов. Хавбек Йон У Чон грубо нарушил правила в собственной штрафной, за что арбитр назначил пенальти. Неймар уверенно переиграл голкипера с одиннадцатиметровой отметки.

Спустя еще пять минут корейцы имели возможность отыграть один мяч, но с мощным ударом Хван Ин Пома в правую девятку справился голкипер Алиссон, который перевел мяч на угловой.

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На 29-й минуте Ришарлисон довел счет до разгромного, пробив в левый нижний угол ворот. Спустя еще семь минут Лукас Пакета забил четвертый гол в ворота Южной Кореи.

Подопечные Паулу Бенту все же смогли сократить отставание в счете на 77-й минуте. Свежий Пек Сын Хо получил мяч после стандарта на ворота бразильцев и издалека нанес мощный удар по воротам Алиссона.

За выход в полуфинал сборная Бразилии поспорит с командой Хорватии, которая в серии пенальти обыграла Японию со счетом 1:1 (пен. 3:1).