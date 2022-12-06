Испания сенсационно проиграла Марокко в матче за выход в четвертьфинал ЧМ

Декабрь, 06 в 19:51

Сборная Марокко сенсационно обыграла команду Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча состоялась на стадионе Эдьюкейшн Сити в Эр-Раяне и завершилась победой марокканцев после серии пенальти – 0:0 (пен. 3:0).

Командам не удалось открыть счет в основное время. В середине первого тайма у испанцев была прекрасная возможность отличиться в воротах соперника, но Гави после паса от Феррана Торреса пробил в перекладину. Впоследствии выяснилось, что в этом моменте было зафиксировано положение вне игры.

Ответом марокканцев стал удар головой Наефа Агерда, но мяч после этого пролетел над перекладиной.

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Так игра команд плавно перешла в экстра-таймы, но и после них счет на табло не изменился. Самый опасный момент в компенсированное время создали испанцы, но удар Сарабии лишь встряхнул штангу ворот марокканцев.

В серии пенальти точнее пробивали подопечные Валида Реграги. Причем голкипер марокканцев Боно повторил достижение Александра Шовковского на ЧМ-2006 и стал вторым голкипером в истории Мундиаля, не пропустившим в серии послематчевых пенальти.

За выход в полуфинал Мундиаля сборная Марокко посоревнуется с победителем пары Португалия – Швейцария. Эта игра состоится сегодня, 6 декабря, в 21:00 по киевскому времени.