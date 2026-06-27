Российские войска массированно атаковали производственные объекты Группы Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях.

Об этом сообщает глава правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий.

Атаки РФ на объекты Нафтогаза в Полтавской и Харьковской областях

По информации Корецкого, за последние два дня российские войска применили по меньшей мере четыре баллистические ракеты, в частности, с кассетной боевой частью, а также дроны для атак на производственные объекты Группа Нафтогаз.

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– Во время перевозки работников одного из производственных объектов получил повреждения вахтенный автобус. К счастью, люди не пострадали, – отметил он.

Корецкий добавил, что в результате российских атак есть разрушения. В настоящее время идет оценка последствий ударов.

По его словам, обошлось без пострадавших среди работников Нафтогаза благодаря системно принятым мерам безопасности.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за неделю российские войска атаковали Украину около 1,4 тыс. ударными дронами, почти 1,5 тыс. управляемыми авиационными бомбами и 19 ракетами разных типов, в частности, баллистическими.

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