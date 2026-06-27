За последнюю неделю российские войска применили по Украине около 1,4 тыс. ударных дронов, почти 1,5 тыс. управляемых авиационных бомб и 19 ракет различных типов, в частности, баллистические.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

Атаки РФ по Украине в течение недели

Через неделю 15 украинских областей оказались под ударами российской армии, уточнил президент.

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– Практически ежедневные обстрелы Херсона, Запорожья, Харькова и Сум. Различными типами оружия войска РФ бьют по людям, обычным жилым домам, гражданской инфраструктуре. К сожалению, почти каждый день есть пострадавшие от этого террора, – заявил он.

По словам Зеленского, угроза российских атак остается постоянной.

Он уточнил, что только в течение недели было около 1,4 тыс. ударных дронов, почти 1,5 тыс. управляемых авиационных бомб и 19 ракет разных типов, среди которых баллистические.

Как утверждает Зеленский, приоритетными направлениями Украины остаются усиление противовоздушной обороны, прежде всего антибаллистической защиты, развитие сотрудничества в формате Drone Deal и усиление давления против России.

Президент считает, что санкции против России и ее партнеров за полномасштабную войну против Украины должны действовать именно там, где это будет наиболее ощутимо.

По его мнению, необходимы сильные и оперативные шаги, которые вынудят Россию двигаться к завершению этой войны. Все, что усиливает Украину, помогает приближать мир, утверждает Зеленский. Он поблагодарил всех, кто помогает Украине.

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