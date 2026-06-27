Вандализм в Дрогобыче: местный житель повредил исторический мемориал
- В Дрогобыче Львовской области полицейские задержали 32-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения повредил мемориал Жертвам немецкой оккупации 1941-1944 годов.
- По факту надругательства над памятником правоохранители уже открыли уголовное производство, решается вопрос об уведомлении мужчине о подозрении.
В Дрогобыче Львовской области мужчина повредил мемориал Жертвам немецкой оккупации 1941-1944 годов.
Об этом сообщает Полиция Львовской области.
Повреждение мемориала в Дрогобыче
По информации полиции, 27 июня во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой зафиксировали, как неизвестный мужчина на улице Ковальской в городе Дрогобыч повредил мемориал.
Речь идет о памятнике истории местного значения Украины, который является местом казни нацистами членов Украинского национально-освободительного движения и гражданского населения в Дрогобыче.
Полицейским удалось установить местонахождение мужчины, повредившего мемориал Жертвам немецкой оккупации 1941-1944 годов.
По данным полиции, правоохранители задержали его. Правонарушителем оказался 32-летний местный житель Дрогобыча.
Установлено, что мужчина совершил правонарушения по хулиганским мотивам, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Как отметили в полиции, начато уголовное производство (надругательство над могилой, другим местом захоронения) по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Фото: Полиция Львовской области