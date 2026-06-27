В Дрогобыче Львовской области мужчина повредил мемориал Жертвам немецкой оккупации 1941-1944 годов.

Об этом сообщает Полиция Львовской области.

Повреждение мемориала в Дрогобыче

По информации полиции, 27 июня во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видеозапись, на которой зафиксировали, как неизвестный мужчина на улице Ковальской в ​​городе Дрогобыч повредил мемориал.

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Речь идет о памятнике истории местного значения Украины, который является местом казни нацистами членов Украинского национально-освободительного движения и гражданского населения в Дрогобыче.

Полицейским удалось установить местонахождение мужчины, повредившего мемориал Жертвам немецкой оккупации 1941-1944 годов.

По данным полиции, правоохранители задержали его. Правонарушителем оказался 32-летний местный житель Дрогобыча.

Установлено, что мужчина совершил правонарушения по хулиганским мотивам, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в полиции, начато уголовное производство (надругательство над могилой, другим местом захоронения) по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Фото: Полиция Львовской области

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