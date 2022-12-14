Аргентина разгромила Хорватию и стала первым финалистом ЧМ-2022

Декабрь, 13 в 22:58

Сборная Аргентины одолела Хорватию в матче полуфинала чемпионата мира по футболу-2022 и вышла в финал турнира. Встреча прошла на стадионе Лусаил в одноименном городе и завершилась победой альбиселесте со счетом 3:0.

Первый гол во встрече на 39-й минуте забил капитан аргентинской сборной Лионель Месси, реализовав пенальти.

Рефери назначил 11-метровый удар за то, что голкипер хорватов Доминик Ливакович снес Хулиана Альвареса при выходе один на один, хотя аргентинец нанес удар до фола.

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Спустя пять минут подопечные Лионеля Скалони удвоили преимущество после гола Хулиана Альвареса.

Во втором тайме Альварес стал автором дубля, отправив мяч в левый нижний угол ворот соперника после паса от Месси.

В финале аргентинцы встретятся с победителями пары Франция – Марокко. Эта игра состоится 14 декабря в 21:00 по киевскому времени.