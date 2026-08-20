Атака на Днепропетровщину: повреждены инфраструктура, дом культуры и магазины
Россия 20 августа атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.
Атака на Днепропетровщину 20 августа: что известно
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, РФ почти 20 раз атаковала четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.
На Никопольщине под российскими обстрелами были Никополь, Покровское, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате удара РФ были повреждены дом культуры, магазины и автомобили.
В Апостоловом Криворожского района возник пожар. Также известно, что есть повреждение инфраструктуры.
В Синельниковском районе под атакой была Васильковская община. В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура.
Также под ударом оказалось Каменское.
Напомним, что 15 августа в Днепропетровской области в результате российских атак погиб ребенок , еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Александр Ганжа