Россия 20 августа атаковала Днепропетровскую область дронами, артиллерией и авиабомбами.

Атака на Днепропетровщину 20 августа: что известно

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, РФ почти 20 раз атаковала четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

На Никопольщине под российскими обстрелами были Никополь, Покровское, Марганецкая и Красногригорьевская общины. В результате удара РФ были повреждены дом культуры, магазины и автомобили.

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В Апостоловом Криворожского района возник пожар. Также известно, что есть повреждение инфраструктуры.

В Синельниковском районе под атакой была Васильковская община. В результате российских обстрелов повреждена инфраструктура.

Также под ударом оказалось Каменское.

Напомним, что 15 августа в Днепропетровской области в результате российских атак погиб ребенок , еще 11 человек получили ранения. Среди пострадавших двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Ганжа

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