Вторая ракетка Украины Марта Костюк вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Цинциннати.

В трёх сетах она обыграла “нейтральную” Мирру Андрееву со счетом 4:6, 6:0, 6:2.

Костюк обыграла Андрееву в Цинциннати

Это была четвертая встреча теннисисток в этом году и третья победа Марты. Украинка ранее одерживала верх над этой спортсменкой в Бристоле и Мадриде, но уступила в полуфинале Ролан Гаррос.

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В общей сложности спортсменки провели на корте 1 час и 35 минут, за которые Костюк семь раз подала навылет против одного эйса у Андреевой, а также совершила меньше двойных ошибок (4:6).

В первом сете ключевым стал стартовый проигранный гейм Костюк на ее подаче, когда Андреева реализовала брейк. Второй сет, напротив, завершился разгромом “нейтральной” соперницы с сухим счетом 6:0.

В решающем сете Марта вырвалась вперед 4:1, а в восьмом гейме реализовала с первого раза матч-бол.

Костюк — Андреева: видеообзор матча

В матче за выход в полуфинал Костюк сыграет против американки Коко Гауфф. Всего спортсменки встречались пять раз: три победы у американки, две – у украинки.

Перед этим Костюк обыграла американку Слоан Стивенс в двух сетах.

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