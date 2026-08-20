Взрывы в Житомире прогремели утром 20 августа на фоне воздушной тревоги.

О взрывах сообщают местные СМИ.

Взрывы в Житомире 20 августа: что известно

Перед тем, как 20 августа в Житомире прогремели взрывы, Воздушные силы ВСУ сообщили о барражирующем боеприпасе Бандероль, который двигался в сторону города с севера.

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В регионе объявили воздушную тревогу. Жителей призвали оставаться в укрытиях до отбоя и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Пока нет официальной информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в результате взрывов в Житомире 20 августа.

Российские войска атакуют Житомир уже второй день подряд. Накануне, 19 августа, враг атаковал город ударными дронами.

Один из ударов пришелся по зданию Главного управления Национальной полиции в Житомирской области. В результате атаки погибли двое полицейских. По обновленным данным, число пострадавших выросло до 40 человек.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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