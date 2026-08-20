РФ долго готовилась: Зеленский о массированном ударе по Украине 20 августа
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия долго готовила массированный удар, который нанесла 20 августа.
- В то же время он отметил, что Москва продолжает вкладываться в баллистические ракеты и эскалацию.
- Зеленский подчеркнул, что реакция международных партнеров на такие атаки остается недостаточной и объяснил, какие шаги ожидает Украина.
Пока у Украины недостаточно средств противоракетной обороны, Москва не будет серьезно настроена на мир, заявил президент Владимир Зеленский, реагируя на массированный обстрел 20 августа.
Реакция Зеленского на обстрел 20 августа
Как сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский, Россия заранее готовила атаку, соединив баллистические и крылатые ракеты с ударными дронами, чтобы нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.
– Массированный был удар – россияне долго готовились и комбинировали баллистику разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру, – отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Москва продолжает вкладываться в баллистические ракеты и эскалацию, тогда как реакция международных партнеров на такие атаки остается недостаточной.
— И пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, серьезно думать о мире Россия не будет, — добавил глава нашего государства.
Президент подчеркнул, что Украина работает над усилением защиты, в частности в рамках программы Freyja, однако перехватчики для систем Patriot остаются незаменимыми. Он призвал партнеров увеличивать их поставки, подчеркнув, что каждая дополнительная ракета-перехватчик спасает жизни наших людей.
Напомним, что в результате массированных российских обстрелов 20 августа разрушения зафиксированы в Киеве и области, а также в Одесской и Черниговской областях.
В столице повреждены жилые дома, детская больница и школа. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.
По данным Зеленского, в Киеве погибли 12 человек, еще один человек — в области, около 40 человек получили ранения.
В Одесской области российские дроны атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура.