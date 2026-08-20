Пока у Украины недостаточно средств противоракетной обороны, Москва не будет серьезно настроена на мир, заявил президент Владимир Зеленский, реагируя на массированный обстрел 20 августа.

Реакция Зеленского на обстрел 20 августа

Как сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский, Россия заранее готовила атаку, соединив баллистические и крылатые ракеты с ударными дронами, чтобы нанести максимальный ущерб гражданской инфраструктуре.

– Массированный был удар – россияне долго готовились и комбинировали баллистику разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру, – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Москва продолжает вкладываться в баллистические ракеты и эскалацию, тогда как реакция международных партнеров на такие атаки остается недостаточной.

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— И пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, серьезно думать о мире Россия не будет, — добавил глава нашего государства.

Президент подчеркнул, что Украина работает над усилением защиты, в частности в рамках программы Freyja, однако перехватчики для систем Patriot остаются незаменимыми. Он призвал партнеров увеличивать их поставки, подчеркнув, что каждая дополнительная ракета-перехватчик спасает жизни наших людей.

Напомним, что в результате массированных российских обстрелов 20 августа разрушения зафиксированы в Киеве и области, а также в Одесской и Черниговской областях.

В столице повреждены жилые дома, детская больница и школа. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

По данным Зеленского, в Киеве погибли 12 человек, еще один человек — в области, около 40 человек получили ранения.

В Одесской области российские дроны атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой, а в Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура.

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