Миссия Петракова завершена: у сборной Украины будет новый главный тренер

Декабрь, 26 в 17:08

Новым главным тренером сборной Украины по футболу станет Сергей Ребров, который возглавляет футбольный клуб Аль-Айн из ОАЭ.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

По его словам, 48-летний специалист уже согласовал детали личного контракта с Украинской ассоциацией футбола.

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При условии, что Реброва освободят от должности в Аль-Айне в марте, он приступит к исполнению обязанностей в национальной команде. Если он останется в Эмиратах до июня, сбор проведет его тренерский штаб.

— Это значит, что миссия Александра Петракова в национальной команде завершена. Его соглашение истекает с каждым днем, и вопрос о пролонгации не рассматривался на заседании Исполкома на прошлой неделе. Хотя в то же время в младших командах пролонгировали Руслана Ротаня и Сергея Нагорняка, — отмечает Бурбас.

Пока клуб Реброва в Эмиратах демонстрирует не лучшие результаты. Болельщики Аль-Айна и местные журналисты требуют от руководства клуба немедленной отставки украинского специалиста.

В турнирной таблице чемпионата ОАЭ Аль-Айн идет только седьмым после 12 туров, имея в активе 19 очков. В прошлом сезоне Ребров привел клуб в чемпионство.

В конце марта 2023 года сборная Украины начнет участие в квалификационном отборе на чемпионат Европы по футболу-2024, который пройдет в Германии.

Источник: Игорь Бурбас