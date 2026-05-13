Ночью 13 мая в Москве загорелся квест-зал рядом с культурно-развлекательным комплексом Кремль в Измайлово. Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra.

Пожар в Москве

По словам очевидцев, в результате пожара обрушились стены, перекрытия и крыша квест-рума. Половина ангара сгорела дотла.

Сейчас смотрят

Как сообщает Telegram-канал Mash, во время прохождения игры участники почувствовали запах гари внутри квест-комнаты, их вывели из помещения.

Тушение пожара затруднялось планировкой здания и его конструктивными особенностями. Огонь и дым быстро распространялись из-за высокой пожарной нагрузки.

К утру пожар был потушен.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух беспилотниках, летевших на город. Их якобы сбили. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Напомним, что ночью 8 мая ударные дроны атаковали несколько российских регионов. В Ярославле горел нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС, в Ростове-на-Дону произошел пожар в районе завода лакокрасочных материалов Эмпилс и филиала научно-технического центра Радар. Также раздавались взрывы в Москве.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 540-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.