В украинском небе фиксируется более сотни российских беспилотников. В течение дня могут быть еще волны дроновых атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский предупредил о волнах дроновых атак

По словам президента, Россия продолжает удары и делает это дерзко. В частности, армия РФ целенаправленно атаковала украинскую железнодорожную инфраструктуру и гражданские объекты в городах.

Сейчас смотрят

– К сожалению, после этих ударов есть раненые и погибшие люди, мои соболезнования всем родным и близким. Вчера в течение дня под ударом находились 14 областей. Сегодня ночью били по жилищной и железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине и Харьковщине, портовой инфраструктуре в Одесской области, энергетике на Полтавщине, – говорится в сообщении.

Как утверждает Зеленский, украинские воины противодействуют на всех уровнях. Уже удалось сбить и подавить только за эту ночь 111 российских беспилотников.

По мнению президента, важно устойчиво отбивать каждую атаку, поддерживать Украину и не молчать о российской войне. Всякий раз, когда тематика полномасштабной войны против Украины исчезает из топов новостей, это поощряет Российскую Федерацию быть еще более жестокой.

Президент подчеркнул, что украинские дипломаты должны максимально быстро реализовывать договоренности, которых удается достигать на уровне лидеров. Украине ежедневно нужна возможность защиты, а только общей сильной активностью можно это обеспечить.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.