Украинки Монзуль и Стрелецкая будут судить матчи на женском ЧМ-2023

Январь, 09 в 17:27

Украинские рефери Екатерина Монзуль и Марина Стрелецкая будут обслуживать матчи женского чемпионата мира по футболу 2023 года.

В документе официального пула арбитров ФИФА на Мундиаль отмечено, что Монзуль будет работать как главная рефери, а Стрелецкая будет ассистенткой главного арбитра.

Всего в список ФИФА на женский ЧМ-2023 попали 53 судьи.

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Этот Мундиаль станет третьим в карьере Монзуль, на котором она будет работать в роли главного арбитра, а Стрелецкая — исполнять обязанности лайнсмена. Ранее Екатерина работала на ЧМ-2015 и ЧМ-2019.

В 2015 году Монзуль доверили судить финал чемпионата мира, где сборная США победила команду Японии со счетом 5:2.

Женская сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ-2023, заняв в своей отборочной группе третье место.

Чемпионат мира-2023 среди женщин стартует 20 июля и продлится до августа в Австралии и Новой Зеландии. В список рефери на Мундиаль также попали Стефани Фраппар и Лина Лехтоваара, которые вместе с Монзуль вошли в топ-3 лучших женщин-арбитров в прошлом году.

Отметим, что Фраппар стала первой женщиной, которая обслуживала матч мужского чемпионата мира. Ей доверили судить заключительный матч третьего тура между Коста-Рикой и Германией (2:4) в квартете Е.