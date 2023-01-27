Сюрреализм! Гутцайт рассказал, как МОК объясняет желание допустить россиян к соревнованиям

Январь, 27 в 18:34

Исполком НОК единогласно поддержал письмо, направленное в МОК по вопросу недопуска россиян к соревнованиям. Также письма получили национальные олимпийские комитеты других стран и международные федерации разных видов спорта.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости рассказал президент НОК Украины и министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

— Невозможно, когда идет война, когда гибнут наши люди, наши спортсмены, когда бомбят, ракеты летят на нашу землю – невозможно в это время допускать россиян и белорусов под нейтральным флагом на соревнования.

По словам министра, украинские спортсмены, с которыми он общался, возмущены таким решением МОК и приступили к консультациям, как сделать так, чтобы не допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям.

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Гутцайт говорит, что по предложению МОК о допуске представителей РФ и РБ к соревнованиям под нейтральным флагом не ясно, как высчитать тех, кто поддерживает войну, а кто нет.

— Президент НОК России Поздняков высказался несколько месяцев назад, что для них большая честь быть на войне против украинцев. Конечно, они поддерживают — практически 80% спортсменов в вооруженных силах РФ, как спортсмены. Как проконтролировать их высказывания? Они уже убрали эти высказывания в социальных сетях, потому что понимают, что их не будут допускать, – отмечает Гутцайт.

Он добавил, что украинская сторона не принимает это решение, ведь также непонятно, кто будет все это контролировать.

— Неделю назад я принимал участие в саммите МОК, где Бах рассказывал о солидарности с украинским спортом, спортсменами и помощи украинцам. Но он отметил, что у них продолжаются консультации по возвращению россиян под нейтральным флагом. Затем выступили еще несколько стран, поддержавших Баха. Я намекнул, что это для нас неприемлемо, и мы будем бороться на дипломатическом фронте.

Министр отметил, что в МОК объясняют свое решение с допуском россиян пунктом о “спорте вне политики”, а то, что спортсмены имеют паспорт РФ — это “не означает, что они участвуют в военных действиях”. Гутцайт назвал это сюрреализмом.