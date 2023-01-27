Сюрреалізм! Гутцайт розповів, як МОК пояснює бажання допустити росіян до змагань
Виконком НОК одноголосно підтримав лист, який направили до МОК щодо питання недопуску росіян до змагань. Також листи отримали національні олімпійські комітети інших країн і міжнародні федерації різних видів спорту.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів президент НОК України та міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
— Неможливо, коли йде війна, коли гинуть наші люди, наші спортсмени, коли бомбардують, ракети летять на нашу землю – неможливо в цей час допускати росіян та білорусів під нейтральним прапором на змагання.
За словами міністра, українські спортсмени, з якими він спілкувався, обурені таким рішенням МОК і розпочали консультації, як зробити так, щоб не допустити представників РФ та Білорусі до змагань.
Гутцайт каже, що з пропозиції МОК про допуск представників РФ та РБ до змагань під нейтральним прапором не ясно, як вирахувати тих, хто підтримує війну, а хто ні.
— Президент НОК Росії Поздняков висловився кілька місяців тому, що для них велика честь бути на війні проти українців.
Звісно, що вони підтримують – практично 80% спортсменів у збройних силах РФ, як спортсмени. Як проконтролювати їхні вислови? Вони вже прибрали ці вислови у соціальних мережах, тому що розуміють, що їх не допускатимуть, – зазначає Гутцайт.
Він додав, що українська стороне не приймає це рішення, адже також не зрозуміло, хто це все контролюватиме.
— Тиждень тому я брав участь у саміті МОК, де Бах розказував про солідарність з українським спортом, спортсменами та допомогу українцям.
Але він зазначив, що у них тривають консультації про повернення росіян під нейтральним прапором. Потім виступили ще декілька країн, які підтримали Баха. Я натякнув, що це для нас неприйнятно і ми будемо боротися на дипломатичному фронті.
Міністр зазначив, що у МОК пояснюють своє рішення з допуском росіян пунктом про “спорт поза політикою”, а те, що спортсмени мають паспорт РФ – це “не означає, що він бере участь у воєнних діях”. Гутцайт назвав це сюрреалізмом.