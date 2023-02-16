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Шахтер – Ренн: где смотреть матч плей-офф Лиги Европы и прогноз букмекеров

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ФК Шахтар

Донецкий Шахтер встретится с французским Ренном в матче плей-офф Лиги Европы. Игра состоится 16 февраля в Варшаве на стадионе Стадионе Войска Польского.

Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер – Ренн?

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo. Игру покажет канал Megogo Футбол 1. Матч также можно будет увидеть на платформе Volia TV.

Сейчас смотрят

В цифровом вещании Т2 матчи горняков в еврокубке не будут транслировать.

Прогноз букмекеров на игру Шахтер — Ренн

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Бруно Женезио. На победу красно-черных принимают ставки с коэффициентом 2.25. Успех Шахтера оценивают в 3.35. Ничейный результат встречи в основное время — 3.45.

Матч доверили судить бригаде арбитров во главе с боснийским рефери Ирфаном Пельто. Ему будут ассистировать соотечественники: Сенад Ибрасимбегович и Давор Бельо. Четвертый арбитр – Милош Гигович.

За систему VAR будет отвечать арбитр из Италии – Марко Гвида.

Ответный матч состоится через неделю, 23 февраля, во французском Ренне на Стад де ла Рут де Лорьян.

Ранее УЕФА изменил регламент турнира. Теперь команды, которые выиграли свои группы в Лиге Европы, напрямую попадают в 1/8 финала. Команды, занявшие второе место в ЛЕ и третье в группе ЛЧ, играют в раунде плей-офф.

Фото: ФК Шахтер

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