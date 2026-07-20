Со среды, 22 июля, увеличится стоимость проезда в Kyiv City Express. Вскоре для пассажиров введут проездные абонементы, которые позволят экономить на ежедневных поездках.

Об этом сообщает компания Укрзализныця.

Проезд в Kyiv City Express с 22 июля: что изменится

Как объяснили в УЗ, увеличение стоимости разового проезда в Kyiv City Express вдвое нужно, чтобы привести в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева.

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По информации компании, с 22 июля стоимость билета составит:

30 грн – в мобильных приложениях Укрзализныця и Киев Цифровой;

34,20 грн – при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания Киев Цифровой;

36,70 грн – в терминалах самообслуживания Укрзализныци;

37 грн – в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

В то же время в УЗ отмечают, что сохраняются все действующие льготы. В частности, студенты могут покупать билеты со скидкой в ​​приложении Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры – оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, обещают создать проездные абонементы. В настоящее время идет работа, чтобы реализовать соответствующее решение.

В компании объяснили, что удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже, а доходов от продажи билетов по старой стоимости уже недостаточно для покрытия этих расходов.

Ситуацию усугубляет задолженность городских властей перед Укрзализныцей. С 2021 года столица перестала компенсировать компании проезд льготников, а только за первые месяцы 2026 года этот долг уже вырос до более чем 10 млн грн.

Следует отметить, что с 13 марта стоимость проезда в кольцевой электричке выросла на 5-7 гривен. Для пассажиров, уплачивавших в мобильном приложении, стоимость оставалась без изменений – 15 грн.

При покупке банковской картой через оранжевый валидатор цена билета составляла 19 грн 19 копеек, а в кассах и контроллере в вагонах – 22 грн.

Кроме того, с 15 июля в Киеве возросла стоимость проезда в метро, ​​автобусах, троллейбусах и трамваях. Цена за одноразовую поездку теперь составляет 30 грн.

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