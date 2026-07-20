Проезд в Kyiv City Express подорожает с 22 июля: какой будет стоимость билета
- С 22 июля стоимость разового проезда в Kyiv City Express вырастет и составит от 30 грн в приложениях до 37 грн в кассах и у разъездных кассиров.
- Все действующие льготы для пассажиров сохраняются, а для постоянных клиентов вскоре разработают проездные абонементы.
Со среды, 22 июля, увеличится стоимость проезда в Kyiv City Express. Вскоре для пассажиров введут проездные абонементы, которые позволят экономить на ежедневных поездках.
Об этом сообщает компания Укрзализныця.
Проезд в Kyiv City Express с 22 июля: что изменится
Как объяснили в УЗ, увеличение стоимости разового проезда в Kyiv City Express вдвое нужно, чтобы привести в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева.
По информации компании, с 22 июля стоимость билета составит:
- 30 грн – в мобильных приложениях Укрзализныця и Киев Цифровой;
- 34,20 грн – при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания Киев Цифровой;
- 36,70 грн – в терминалах самообслуживания Укрзализныци;
- 37 грн – в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.
В то же время в УЗ отмечают, что сохраняются все действующие льготы. В частности, студенты могут покупать билеты со скидкой в приложении Укрзализныци, а ветераны и пенсионеры – оформлять бесплатные проездные документы в кассах.
Для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, обещают создать проездные абонементы. В настоящее время идет работа, чтобы реализовать соответствующее решение.
В компании объяснили, что удерживать и ремонтировать поезда, обеспечивать их работу и оплачивать электроэнергию становится все дороже, а доходов от продажи билетов по старой стоимости уже недостаточно для покрытия этих расходов.
Ситуацию усугубляет задолженность городских властей перед Укрзализныцей. С 2021 года столица перестала компенсировать компании проезд льготников, а только за первые месяцы 2026 года этот долг уже вырос до более чем 10 млн грн.
Следует отметить, что с 13 марта стоимость проезда в кольцевой электричке выросла на 5-7 гривен. Для пассажиров, уплачивавших в мобильном приложении, стоимость оставалась без изменений – 15 грн.
При покупке банковской картой через оранжевый валидатор цена билета составляла 19 грн 19 копеек, а в кассах и контроллере в вагонах – 22 грн.
Кроме того, с 15 июля в Киеве возросла стоимость проезда в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Цена за одноразовую поездку теперь составляет 30 грн.