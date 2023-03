Марта Костюк выиграла свой первый финал WTA, обыграв россиянку

Вторая ракетка Украины Марта Костюк одержала победу в финале турнира WTA в Остине. В двух сетах она одолела представительницу страны-агрессора России Варвару Грачеву со счетом 6:3, 7:5.

Первый сет выдался достаточно напряженным. Соперницы обменивались геймами первые пять розыгрышей, но именно в пятом Марта собралась и не отдала сопернице свою подачу. После этого взяла розыгрыш россиянки и не отдала еще один свой.

Всего в первом сете Грачева проиграла Костюк все свои подачи, тогда как украинка удержала две своих.

Куда более напряженным выдался второй сет. Сначала счет был равным, но потом Грачевой удалось взять подачу Марты и повести в счете. В конце концов Костюк смогла сравнять до 5:5, а затем дожать россиянку.

