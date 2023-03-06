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Факты / Спорт

Марта Костюк выиграла свой первый финал WTA, обыграв россиянку

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Марта Костюк
Фото: Getty Images

Вторая ракетка Украины Марта Костюк одержала победу в финале турнира WTA в Остине. В двух сетах она одолела представительницу страны-агрессора России Варвару Грачеву со счетом 6:3, 7:5.

Первый сет выдался достаточно напряженным. Соперницы обменивались геймами первые пять розыгрышей, но именно в пятом Марта собралась и не отдала сопернице свою подачу. После этого взяла розыгрыш россиянки и не отдала еще один свой.

Всего в первом сете Грачева проиграла Костюк все свои подачи, тогда как украинка удержала две своих.

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Куда более напряженным выдался второй сет. Сначала счет был равным, но потом Грачевой удалось взять подачу Марты и повести в счете. В конце концов Костюк смогла сравнять до 5:5, а затем дожать россиянку.

Отметим, что для Марты Костюк — это первый финал турнира на уровне WTA в карьере. Победа позволит украинке подняться в топ-40 лучших теннисисток планеты в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

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