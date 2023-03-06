Особенная победа: теннисистка Костюк посвятила дебютный титул Украине

Март, 06 в 13:35

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой первый титул в карьере на уровне WTA. Это произошло в финале в Остине (США) на ATX Open Austin-2023.

В решающем матче украинка обыграла представительницу России Варвару Грачеву со счетом 6:3, 7:5.

В очных встречах с россиянкой Костюк одержала четвертую победу при двух поражениях. Для обеих теннисисток это был дебютный финал на уровне WTA-тура.

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После победы Костюк сказала, что посвящает этот титул Украине и всем людям, кто борется и погибает сейчас.

— Каждому, кто находится здесь (на арене, — Ред.), и каждому, кто смотрит, особенно в Украине, я хочу сказать — Слава Украине. Особенная победа, учитывая ту ситуацию, в которой я нахожусь сейчас. Я хочу посвятить этот титул Украине и всем нашим людям, которые борются и гибнут сейчас, — сказала Марта.

“I want to dedicate this title to Ukraine. It’s a very special moment “@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP — wta (@WTA) March 5, 2023

После победы над Грачевой украинка не стала жать ей руку и отказалась от традиционной совместной фотосессии с наградами.

Победа в Остине принесла Костюк $34,280 призовых и 280 рейтинговых очков. В обновлённом рейтинге она впервые поднялась на 40-е место в рейтинге WTA.

Фото: ATX Open/Alex Smith