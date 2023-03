Особенная победа: теннисистка Костюк посвятила дебютный титул Украине

Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла свой первый титул в карьере на уровне WTA. Это произошло в финале в Остине (США) на ATX Open Austin-2023.

В решающем матче украинка обыграла представительницу России Варвару Грачеву со счетом 6:3, 7:5.

В очных встречах с россиянкой Костюк одержала четвертую победу при двух поражениях. Для обеих теннисисток это был дебютный финал на уровне WTA-тура.

После победы Костюк сказала, что посвящает этот титул Украине и всем людям, кто борется и погибает сейчас.

“I want to dedicate this title to Ukraine. It’s a very special moment “@marta_kostyuk | #ATXOpen pic.twitter.com/RKtWoGPKdP

— wta (@WTA) March 5, 2023