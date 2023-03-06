Март, 06 в 17:55

Донецкий Шахтер встретится с нидерландским Фейеноордом в матче 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится 9 марта в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер — Фейеноорд?

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo. Игру покажет канал Megogo Футбол 1. Матч также можно будет увидеть на платформе Volia TV.

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В цифровом вещании Т2 матчи горняков в еврокубке транслировать не будут.

Прогноз букмекеров на игру Шахтер — Фейеноорд

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Арне Слота. На победу нидерландского клуба в основное время принимают ставки с коэффициентом 2.37. Успех Шахтера оценивают в 3.00. Ничейный исход встречи — 3.40.

Наиболее очевидным счетом встречи букемекеры считают 1:1. На него предлагают коэффициент 7.10. На минимальную победу Фейеноорда со счетом 0:1 дают 8.80, тогда как аналогичный счет в пользу горняков оценивают в 10.00.

В раунде плей-офф Лиги Европы донецкий Шахтер обыграл французский Ренн по сумме двух матчей. Судьба путевки решилась в серии пенальти.