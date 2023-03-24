Сборная Украины обыграла вторую команду Брентфорда в спарринге за закрытыми дверями

Март, 23 в 22:32

Сборная Украины обыграла вторую команду английского Брентфорда со счетом 2:0 в рамках спарринга, который состоялся на тренировочной базе “пчел” в Лондоне.

Матч не был доступен для трансляции, СМИ или болельщиков и состоялся буквально за закрытой дверью.

Из сообщения УАФ, голами в матче отметились защитник Днепра-1 Александр Сваток и хавбек Шахтера Георгий Судаков. В воротах хозяев поля мячи побывали в каждом из таймов.

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За резерв Брентфорда сыграли два футболиста первой команды — Понтус Янсон и Джошуа Дасилва.

Украина (1-й тайм) : Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук.

: Лунин, Караваев, Сваток, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Бондаренко, Буяльский, Мудрик, Яремчук. Украина (2-й тайм): Шевченко, Мирошниченко, Попов, Сарапий, Соболь, Цыганков, Пихаленок, Судаков, Буяльский, Коноплянка, Довбик.

В заявку не попали Трубин и Ярмоленко, которые продолжают восстановление, Сидорчук (простуда) и Зинченко, которому дали передохнуть.

26 марта сборная Украины встретится с командой Англии в рамках второго тура отбора на Евро-2024. Ранее мы рассказывали, где смотреть Англия – Украина.