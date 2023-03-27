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Факты / Спорт

Он такой верующий боксеренок? Соцсети о видео Ломаченко, где он приравнял Украину к нацистам

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
ломаченко релігія

Бывший чемпион мира по боксу, украинец Василий Ломаченко отличился очередным провокационным и скандальным заявлением в своих социальных сетях.

На своей странице в Instagram, которая недоступна на территории Украины, Ломаченко опубликовал видео связанное с УПЦ МП.

В этом видео сравнивается разрушение Киево-Печерской лавры во время Второй мировой войны с якобы притеснениями УПЦ МП сейчас. На кадрах видео использованы фото последствий подрыва киевских храмов в 40-х годах.

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Таким образом, Ломаченко попытался сравнить действующую власть Украины с нацистами. Также боксер добавил цитаты священномученика Игнатия Антиохийского и святителя Иоанна Златоуста.

Но как известно, во время Второй мировой войны в 1941 году именно советские войска взорвали Свято-Успенский собор на территории Лавры. Сначала существовала легенда, распространенная советской пропагандой, что подрыв осуществила якобы немецкая оккупационная власть под руководством рейхскомиссара Украины Эриха Коха.

Но позже та же советская пропаганда уже приписывала “подвиг” уничтожения Успенского собора и минирования и подрыва центра Киева террористической группе НКВД во главе с Иваном Кудрей.

Как реагируют украинские соцсети?

Социальные сети, комментируя очередное скандальное сообщение боксера, прямо указывают, что он явно не знает, что Лавру взорвала красная армия, отступая из украинской столицы.

— А Ломаченко в курсе, что Лавру взорвала отступающая красная армия, как и еще кучу зданий и объектов инфраструктуры в городе (с жертвами среди гражданского населения)?

Украинский активист и волонтер Сергей Стерненко спрашивает, “почему Василий Ломаченко не выходит биться за Лавру в составе РПЦ (УПЦ МП)?

— Потому что, во-первых, за бой не заплатили. А во-вторых, Лавра не в США, далеко лететь, — пишет он.

В комментариях под постом Стерненко корреспонденты указывают на отсутствие логической связи в действиях спортсмена. Отмечая, что сначала он вступал в ряды территориальной обороны, а сейчас “толерует агентуру КГБ”. А то, что он закрыл свою страницу от пользователей из Украины пишут, что это “не выдержала православная душа”.

— Боксер Ломаченко? Вы серьезно? Это образец вашего восприятия действительности? Может вам стоит переехать в ту местность, которую воспевают и обожают эти боксеры федерального общественного мнения? — пишет еще один пользователь.

Некоторые пользователи требуют отобрать у боксера право выступать под украинским флагом. А некоторые предполагают, что его страницу взломали фсбешники.

На початку березня Василь Ломаченко зробив спільне фото із росіянином Ісламом Махачовим у США під час перегляду поєдинку UFC.

В начале марта Василий Ломаченко сделал общую фотографию с россиянином Исламом Махачевым в США во время просмотра поединка UFC.

В январе стало известно, что Василий Ломаченко был внесен в Реестр предателей, который ведет общественная организация Рух Честно.

Боксер попал в этот список, потому что обнародовал видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

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