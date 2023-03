Украинский боксер Василий Ломаченко в США во время просмотра поединка UFC сделал совместное фото с россиянином Исламом Махачевым.

В Twitter-аккаунте турнира UFC опубликовано видео, где можно увидеть, как Ломаченко и Махачев позируют вместе для фото.

В Лас-Вегасе во время турнира UFC 285 украинец Василий Ломаченко сидел рядом с российским чемпионом UFC.

Стоит отметить, что Ломаченко военнообязанный и его выпустили за границу для подготовки к поединку, а не для фото с россиянином.

The stars are OUT at #UFC285 ???? pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv

— UFC (@ufc) March 5, 2023