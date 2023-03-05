Март, 05 в 10:37

Украинский боксер Василий Ломаченко в США во время просмотра поединка UFC сделал совместное фото с россиянином Исламом Махачевым.

В Twitter-аккаунте турнира UFC опубликовано видео, где можно увидеть, как Ломаченко и Махачев позируют вместе для фото.

В Лас-Вегасе во время турнира UFC 285 украинец Василий Ломаченко сидел рядом с российским чемпионом UFC.

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Стоит отметить, что Ломаченко военнообязанный и его выпустили за границу для подготовки к поединку, а не для фото с россиянином.

По данным СМИ, Ислам Махачев дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: бывал у него в гостях и получал подарки. Последний раз Ислам был у Кадырова в октябре 2022 года.

К тому же Ислам ни разу не высказался против войны в Украине, однако и не заявлял о ее поддержке.

В январе стало известно, что Василий Ломаченко был внесен в Реестр предателей, который ведет общественная организация Рух Честно.

Боксер попал в этот список, потому что обнародовал видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.

Фото: скриншот UFC