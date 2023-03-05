Украинский боксер Василий Ломаченко в США сфотографировался с другом Кадырова
Украинский боксер Василий Ломаченко в США во время просмотра поединка UFC сделал совместное фото с россиянином Исламом Махачевым.
В Twitter-аккаунте турнира UFC опубликовано видео, где можно увидеть, как Ломаченко и Махачев позируют вместе для фото.
В Лас-Вегасе во время турнира UFC 285 украинец Василий Ломаченко сидел рядом с российским чемпионом UFC.
Стоит отметить, что Ломаченко военнообязанный и его выпустили за границу для подготовки к поединку, а не для фото с россиянином.
The stars are OUT at #UFC285 ???? pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv
— UFC (@ufc) March 5, 2023
По данным СМИ, Ислам Махачев дружит с главой Чечни Рамзаном Кадыровым: бывал у него в гостях и получал подарки. Последний раз Ислам был у Кадырова в октябре 2022 года.
К тому же Ислам ни разу не высказался против войны в Украине, однако и не заявлял о ее поддержке.
В январе стало известно, что Василий Ломаченко был внесен в Реестр предателей, который ведет общественная организация Рух Честно.
Боксер попал в этот список, потому что обнародовал видео проповеди митрополита Лонгина, архиерея УПЦ Московского патриархата.
Фото: скриншот UFC