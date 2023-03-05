Березень, 05 в 10:37

Український боксер Василь Ломаченко у США під час перегляду поєдинку UFC зробив спільне фото із росіянином Ісламом Махачовим.

В Twitter-акаунті турніру UFC опубліковано відео, де можна побачити, як Ломаченко та Махачов позують разом для фото.

У Лас-Вегасі під час турніру UFC 285 українець Василь Ломаченко сидів поряд із російським чемпіоном UFC.

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Варто зауважити, що Ломаченко є військовозобов’язаним і його випустили за кордон для підготовки до поєдинку, а не для фото із росіянином.

За даними ЗМІ, Іслам Махачов товаришує із головою Чечні Рамзаном Кадировим: бував у нього в гостях та отримував подарунки. Останній раз Іслам був у Кадирова в жовтні 2022 року.

До того ж Іслам жодного разу не висловився проти війни в Україні, проте і не заявляв про підтримку війни.

У січні стало відомо, що Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.

Боксер потрапив у цей список, бо оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.

Фото: скриншот UFC