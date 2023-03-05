Український боксер Василь Ломаченко у США сфотографувався із другом Кадирова
Український боксер Василь Ломаченко у США під час перегляду поєдинку UFC зробив спільне фото із росіянином Ісламом Махачовим.
В Twitter-акаунті турніру UFC опубліковано відео, де можна побачити, як Ломаченко та Махачов позують разом для фото.
У Лас-Вегасі під час турніру UFC 285 українець Василь Ломаченко сидів поряд із російським чемпіоном UFC.
Варто зауважити, що Ломаченко є військовозобов’язаним і його випустили за кордон для підготовки до поєдинку, а не для фото із росіянином.
The stars are OUT at #UFC285 ???? pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv
— UFC (@ufc) March 5, 2023
За даними ЗМІ, Іслам Махачов товаришує із головою Чечні Рамзаном Кадировим: бував у нього в гостях та отримував подарунки. Останній раз Іслам був у Кадирова в жовтні 2022 року.
До того ж Іслам жодного разу не висловився проти війни в Україні, проте і не заявляв про підтримку війни.
У січні стало відомо, що Василя Ломаченка внесли до Реєстру держзрадників, який веде громадська організація Рух Чесно.
Боксер потрапив у цей список, бо оприлюднив відео проповіді митрополита Лонгіна, архієрея УПЦ Московського патріархату.
Фото: скриншот UFC