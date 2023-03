Український боксер Василь Ломаченко у США під час перегляду поєдинку UFC зробив спільне фото із росіянином Ісламом Махачовим.

В Twitter-акаунті турніру UFC опубліковано відео, де можна побачити, як Ломаченко та Махачов позують разом для фото.

У Лас-Вегасі під час турніру UFC 285 українець Василь Ломаченко сидів поряд із російським чемпіоном UFC.

Варто зауважити, що Ломаченко є військовозобов’язаним і його випустили за кордон для підготовки до поєдинку, а не для фото із росіянином.

The stars are OUT at #UFC285 ???? pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv

— UFC (@ufc) March 5, 2023