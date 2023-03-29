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Факты / Спорт

Гутцайт рассказал, как МОК планирует предоставлять разрешения спортсменам из РФ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Олімпійські кільця
Фото: Unsplash

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, как МОК планирует проверять российских и белорусских спортсменов относительно их позиции в войне России против Украины, прежде чем допустить их к международным соревнованиям.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единые новости.

— Международным олимпийским комитетом будут созданы платформы, которые будут рассматривать каждого спортсмена отдельно, по некоторым фактам, которые мы будем присылать. У нас уже есть спортсмены (списки, — Ред.), которые так сказать стоят в погонах, которые принимали участие в мероприятиях и соревнованиях, которых РФ награждала какими-то медалями, грамотами, дипломами.

Эта доказательная база потом будет разбираться на этих платформах Международного олимпийского комитета. Нам нужно в дальнейшем работать над тем, чтобы их отстранять. До Олимпийских игр еще полтора года, — сказал министр.

Накануне МОК предоставил рекомендацию для международных спортивных федераций по допуску к соревнованиям россиян и белорусов. Рекомендация касается только индивидуальных выступлений спортсменов.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это решение, заявил, что МОК рискует войти в историю как организация, потакающая агрессорам.

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